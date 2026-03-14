Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке

На юге Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в 06:02 по московскому времени. Об этом сообщил телеграм-канал «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» .

«Очаг залегал на глубине 10 километров», — отметили в публикации.

Эпицентр землетрясения находился в 61 километре от Елизова и в 77-х — от Петропавловска-Камчатского. Сильнейшие подземные толчки ощущались в нескольких районах полуострова.

В начале марта несколько землетрясений произошло в Краснодарском крае. Одно из них магнитудой 4,4 с эпицентром в 32 километрах к юго-западу от Сочи и в 194 километрах к юго-востоку от Краснодара было 3 марта. Как рассказывали местные жители, ощущался очень сильный толчок, трясло как в телеге.

Спустя три дня мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о землетрясении магнитудой 4,1. Обошлось без повреждений и пострадавших. Эпицентр находился в море.