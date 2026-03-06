Мэр Сочи сообщил о землетрясении магнитудой 4,1

В Сочи произошло землетрясение, его магнитуда составила 4,1 балла. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин.

Он подтвердил, что обошлось без повреждений и пострадавших. Эпицентр землетрясения находился в море. Подземные толчки зарегистрировали в городе утром.

«Информации о происшествиях в ЕДДС не поступало. Ждем подтверждения и подробностей от специалистов», — подчеркнул градоначальник.

Ранее землетрясение произошло в Краснодарском крае. Эпицентр находился в 32 километрах к юго-западу от Сочи и в 194 километрах к юго-востоку от Краснодара, очаг располагался на глубине в 35 километров.

Местные жители рассказали, что из-за подземных толчков в домах звенела посуда и хлопали дверцами шкафы. Сейсмособытие продлилось примерно 10 секунд. Несмотря на случившееся, паники не возникло — никто не выбегал из квартир и не поднимал шум.