«Трясло как в телеге»: землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сочи

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Черном море в 32 километрах от Сочи

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Краснодарском крае. Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра .

Глубина оценивается в 35 километров. Эпицентр находится в 32 километрах к юго-западу от Сочи и в 194 километрах к юго-востоку от Краснодара.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

«Ощущали очень сильный толчок, трясло прямо как в телеге. Шкаф дверцами хлопал, посуда звенела. Муж едва с дивана не скатился. Секунд 10 все это продолжалось», — рассказала 360.ru местная жительница.

По ее словам, никто не паниковал и не выбегал из квартир.

Другая женщина — из Сириуса — заявила, что быстро поняла, что происходит, поскольку прошлой осенью на отдыхе в Турции тоже пережила землетрясение.

«Я отдыхала в постели, смотрела интервью. И у меня затряслась голова! Я сначала думала показалось», — рассказала она.

В прошлый раз землетрясение на Кубани произошло всего несколько дней назад — 28 февраля — у берегов Новороссийска. Его магнитуда была 3,5. Пострадавших нет.