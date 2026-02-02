Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали у берегов Керчи

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Азовском море на глубине 10 километров примерно в 80 километрах от берегов Керчи. Об этом сообщили в Евразийском сейсмическом агентстве .

Толчки начались в 09:48 (12:48 по московскому времени). О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Накануне два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7 с разницей чуть более часа зафиксировали на Курильских островах — одно из них произошло в 94 километрах к юго-востоку от Итурупа, другое на острове Парамушир. Угрозу цунами в обоих случаях не объявляли.

А днем 4 января толчки до четырех баллов почувствовали жители Сочи. У некоторых по стенам пошли трещины, с полок попадали вещи.