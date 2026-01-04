Землетрясение произошло в Сочи

Днем 4 января в Сочи зарегистрировали землетрясение. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

По его словам, эпицентр природного катаклизма находится в акватории Черного моря, на расстоянии около пяти километров от побережья Сочи. О толчках сообщили жители Магри, Лазаревского и Лоо.

«Сила сотрясений в Центральном районе составила три балла, в Лазаревском районе — четыре балла», — написал Прошунин.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала, добавил мэр и призвал население сохранять спокойствие.

Telegram-канал Shot уточнил, что жители Лазаревского и Лоо почувствовали вибрацию, в том числе на пятых-седьмых этажах. Людям пришлось на время покинуть дома, у некоторых по стенам пошли трещины, с полок упали вещи.

В конце декабря землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали у Северных Курил.