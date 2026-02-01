Два землетрясения произошли возле Курильских островов

Утром в воскресенье возле Курильских островов зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 07:54 (00:54 по московскому времени) в 94 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Очаг залегал на глубине 68 километров. На Итурупе ощутили толчки силой до двух баллов.

В 09:03 по сахалинскому времени зарегистрировали второе землетрясение магнитудой 4,7. Его эпицентр находился в 95 километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 40 километров. В Северо-Курильске ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Угрозу цунами в обоих случаях не объявляли.

В прошлый раз у Курил произошло землетрясение в конце декабря, а в начале января толчки почувствовали жители Сочи.