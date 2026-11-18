Жители восьми областей Украины ощутили подземные толчки
В 8 областях Украины произошли подземные толчки из-за землетрясения в Румынии
Вызванные землетрясением в Румынии подземные толчки почувствовали жители восьми областей Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
По данным украинского Главного центра специального контроля, интенсивность колебаний в отдельных населенных пунктах достигала 4–5 баллов по шкале MSK-64.
Очаг находился на территории Румынии, местные специалисты зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 на глубине 134 километра.
Толчки зафиксировали в Киевской, Одесской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Пресс-служба Национального института исследований и разработок в области физики Румынии сообщила о магнитуде катаклизма 5,8. По его данным, подземные толчки произошли в 02:48 по местному времени в сейсмоактивной зоне Вранча на востоке страны.
В конце октября в Кузбассе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8.