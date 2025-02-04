До восьми баллов. Вероятная сейсмическая активность может затронуть Черноморское побережье

В интернете распространилась информация об угрозе землетрясения магнитудой до восьми баллов с последующими афтершоками в Черном море. Насколько это реально, попыталось разобраться издание «Любимый Сочи» .

Замруководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае Александр Колесник заявил, что интенсивных землетрясений в регионе не наблюдалось, потому что энергия сбрасывается за счет толчков меньшей мощности — до 5 баллов, — которые фиксируются по 100-130 раз в год. Например, в Новороссийске 17 декабря прошлого года зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7.

Ранее ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга распространили новую математическую модель, учитывающую память земной коры и позволяющую прогнозировать землетрясения.