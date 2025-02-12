Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Туапсе

Землетрясение произошло в окрестностях Туапсе. Его магнитуда составила 3,9 баллов, сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки зафиксировали на глубине пяти километров около 16:40 по местному времени. Эпицентр сейсмического явления находился в двух километрах к юго-западу от Туапсе и в 77 — к северо-западу от Сочи.

В местных Telegram-каналах жители Туапсе сообщили, что на некоторых улицах сильные вибрации ощущались очень сильно. Толчки чувствовались на четвертых этажах. У некоторых горожан во время землетрясения падали шкафы.

В конце января на Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,6. В Иркутске интенсивность составила три балла. Местные власти разрушений не зафиксировали. Все объекты инфраструктуры работали в обычном режиме.