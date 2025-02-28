Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в центральной части Непала

Европейский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,5 в центральной части Непала. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По данным организации, эпицентр подземных толчков находился в 65 километрах к востоку и северо-востоку от столицы Непала, Катманду, где проживают 1,44 миллиона человек.

Национальный центр мониторинга и исследования землетрясений Непала оценил силу землетрясения в 6,1 балла. Сейсмоактивность произошла в районе Синдхупалчок на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.