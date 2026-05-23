Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дербентском районе Дагестана

В Дербентском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщила пресс-служба Гглавного управления МЧС России по республике.

По информации Геофизической службы РАН, подземные толчки произошли на глубине 10 километров, энергетический класс сейсмособытия составил 10. На поверхности колебаний почвы жители не ощутили.

В МЧС сообщили, что не получали звонков о разрушениях или жертвах, а все объекты социально-культурного, бытового обслуживания и экономики продолжают работать в штатном режиме.

В конце прошлой недели еще одно землетрясение зафиксировали в Тихом океане у побережья Северных Курил, примерно в 118 километрах восточнее Северо-Курильска. Его магнитуда составила 5,7.

Спустя несколько дней подземные толчки такой же магнитуды произошли у берегов Вануату, в 51 километре к юго-западу от столицы государства Порт-Вилы.