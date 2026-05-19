Утром 19 мая у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Катаклизм зафиксировали в 02:29 по местному времени (05:29 по московскому). Толчки произошли в 51 километре к юго-западу от столицы государства Порт-Вилы, где проживают 35,9 тысячи человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 27 километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане у побережья Северных Курил. Подземные толчки ощутили жители острова Парамушир.

Специалисты зафиксировали эпицентр в 118 километрах восточнее Северо-Курильска.