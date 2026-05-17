Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Курилах
Подземные толчки ощутили жители острова Парамушир. По данным специалистов, эпицентр находился примерно в 118 километрах восточнее Северо-Курильска.
Очаг землетрясения залегал на глубине 48 километров под морским дном. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
Две недели назад в Тихом океане недалеко от Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,0. На острове Шикотан его ощутили местные жители.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте