Здание шиномонтажа загорелось в Мытищах

Утром в среду, 15 января, здание шиномонтажа вспыхнуло в Мытищах. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.
ЧП произошло в районе дома № 1 по Осташковскому шоссе. На место выехали спасатели, подробности происшествия и причины возгорания уточняются. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее стало известно о пожаре в квартире на шестом этаже 47-этажной высотки на Новодмитровской улице в Москве. Пострадали двое взрослых и ребенок, 360.ru показывал кадры с места происшествия.
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