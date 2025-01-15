Последствия пожара в 47-этажном доме в Москве сняли на видео

В ночь на 15 января пожар произошел в 47-этажном жилом доме по Новодмитровской улице на северо-востоке Москвы. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Возгорание случилось в квартире на шестом этаже, вспыхнули личные вещи. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, самостоятельно этаж покинули восемь человек, среди них один ребенок.

По предварительным данным, при пожаре сигнализация сработала только на верхних этажах, начиная с 22-го. На шестом этаже жильцы сирену не слышали. В декабре в доме прошли пожарные учения, отметил источник 360.ru.

Помимо этого, по его словам, лифты в 47-этажном доме не буду работать на протяжении нескольких дней.