Пожар в 47-этажном доме потушили в Москве

В ночь на 15 января пожар произошел в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.
ЧП произошло в корпусе 7 дома № 2 по Новодмитровской улице. В квартире на шестом этаже загорелись мебель и личные вещи. Самостоятельно этаж покинули восемь человек, среди них один ребенок. Всех осматривают медики, спасатели ликвидировали возгорание.
Ночью 15 января мощный пожар охватил мебельный цех в Хасавюрте, огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров. Кадры пожара появились в социальных сетях. Пока информация о пострадавших и причинах возгорания отсутствует.
Также днем ранее возгорание произошло в одной из квартир дома в поселке медико-инструментального завода в Можайске. Из дома эвакуировали семерых человек, в том числе несовершеннолетних детей, никто не пострадал.
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