Здание шиномонтажа загорелось на западе Москвы

Пожар в здании шиномонтажа случился в столице. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП произошло на улице Филевский бульвар. Огонь разгорелся на площади 10 квадратных метров в одноэтажном здании. Внутри находились шины для автомобилей.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Пламя уже потушили. Данных о пострадавших пока не поступило.

Ранее пожар случился в гостинице «Имрус» в центре столицы. По данным источника 360.ru, огонь разгорелся на минус втором этаже в бойлерной. Воспламенилось оборудование на площади в два квадратных метра.

Из отеля еще до приезда спасателей эвакуировали 14 человек. Прибывшие на место ЧП огнеборцы потушили пламя. К ликвидации привлекли 34 специалиста и 10 единиц техники. В ходе происшествия никто не пострадал.