Пожар разгорелся в гостинице «Имрус» в центре Москвы

В центре столицы произошло возгорание в гостинице «Имрус», которая находится в трехэтажном здании на Новинском бульваре. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, пожар начался на минус втором этаже в бойлерной, произошло возгорание оборудования на площади в два квадратных метра. Из гостиницы еще до приезда спасателей эвакуировали 14 человек.
Как сообщила пресс-служба МЧС России, огнеборцы ликвидировали горение и произвели проверку этого и других помещений. При тушении работали 34 специалиста и 10 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее в селе Верхнее Мячково в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на стоянке маршруток, которая находится на территории промышленной зоны. В результате сгорели более 30 машин. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
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