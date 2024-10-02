Театр музыкальной комедии загорелся в Екатеринбурге

Театр музыкальной комедии загорелся в центре Екатеринбурга. По предварительным данным, пострадал один человек. По данным МЧС, на месте работают 36 спасателей и 12 единиц техники. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Площадь пожара составляет около 15 квадратных метров, его удалось локализовать. Возгорание произошло в одном из помещений на четвертом этаже. Спасатели проводят разведку и эвакуируют людей.

«В 14 (12 часов по московскому времени. — Прим. ред.) увидели черный дым из Музкомедии, с задней стороны здания. Пожарные примчались быстро. Уже потушили», — рассказала 360.ru одна из свидетельниц происшествия.

В июне пожар произошел в Ивановском драматическом театре. Пострадал рабочий, ремонтировавший крышу здания. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.