Житель Екатеринбурга, пострадавший при пожаре в театре, умер по пути в больницу

Сотрудник Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге, пострадавший при пожаре, умер по пути в больницу. Об этом РИА «Новости» рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

По информации Telegram-канала Shot, мужчина пытался сам потушить возгорание и спасти людей, которых заблокировало дымом на этаже.

Пожар начался на четвертом этаже в гримерке, предположительно, из-за короткого замыкания. По данным МЧС, открытое горение уже удалось ликвидировать. Из здания спасли шестерых человек и эвакуировали 105. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что ведомство проведет проверку по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Для определения точной причины смерти погибшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — подчеркнул он.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибший служил в театре, ему было 58 лет.

«Врачи прибывшей „неотложки“ пытались его спасти. Но, к большому сожалению, предпринятые попытки не увенчались успехом. Искренние соболезнования родным погибшего и коллективу театра», — заявил представитель полиции.

Он добавил, что наряды ГИБДД обеспечивают проезд спецтранспорта к зданию.

В июне пожар произошел в драматическом театре в Иванове. При возгорании пострадал кровельщик, ремонтировавший крышу здания, его передали врачам.