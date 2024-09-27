Названа предварительная причина взрыва на АЗС в Махачкале

Mash: взрыв прогремел на АЗС в Махачкале из-за газового баллона

Взрыв на заправке в Махачкале, по предварительным данным, произошел из-за рванувшего газового баллона в кафе, которое находилось на территории АЗС. Об этом сообщил Telegram–канал Mash.

«Горит задняя часть заправки — в том месте находился баллон. Очевидцы говорят, что взорвалось именно там», — отметили в сообщении.

Согласно информации республиканского Минздрава, жертвами прогремевшего на автомобильной заправке взрыва стали четыре человека, среди них ребенок. Также медики госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами четверых пострадавших.

По данным городской администрации, ЧП произошло в Карабудахкентском районе. В настоящее время на место происшествия выехал глава Дагестана Сергей Меликов объявил. Он поручил всем профильным ведомствам оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Сейчас на месте взрыва продолжают работать сотрудники экстренных служб. Причины происшествия устанавливаются.