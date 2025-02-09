Здание автосервиса загорелось в Екатеринбурге

В Екатеринбурге горит здание автосервиса. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как сообщает ведомство, утром 9 февраля на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступила информация о возгорании в районе Кислородной улицы.

«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение в здании автосервиса», — сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания уточняется. Пожарные делают все возможное, чтобы как можно скорее локализовать возгорание. О пострадавших не сообщается.

Накануне вечером крупный пожар разгорелся на востоке Москвы. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электропроводке. Из горящего здания вывели около 90 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно. Пятеро пострадали.