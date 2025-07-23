Завершились следственные действия с редактором Ura.ru

Следственные действия с региональным редактором Ura.ru Игорем Сергеевым завершились. Он проходит по делу как свидетель, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, Сергеев ранее менял адреса и номера телефонов.

Сегодня Ura.ru заявило о его задержании в Екатеринбурге. Журналисты утверждали, что дело связано с арестом их коллеги Дениса Аллаярова, арестованного за дачу взятки. Однако в правоохранительных органах позже опровергли факт задержания Сергеева: по их версии, его лишь привели на следственные действия.

Обыски в уральской редакции прошли 5 июня. Тогда силовики изъяли технику и документы. Поводом стало подозрение в покупке оперативной сводки полиции и ее использовании в новостях.

По данным Ura.ru, фигурант дела — бывший полицейский Андрей Карпов, которому якобы передавались деньги, — приходится Аллаярову дядей. Карпова суд отправил под домашний арест до 4 августа, как и Аллаярова.

В издании назвали эту ситуацию давлением на СМИ и заявили, что Карпов специально оклеветал родственника, чтобы смягчить наказание за свое нарушение.