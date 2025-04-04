Завербованный Киевом диверсант собирался устроить самоподрыв в воинской части

Сотрудники ФСБ в Московской области задержали российского военного, который собирался взорвать общежитие с курсантами военных ВУЗов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«В результате проведенных мероприятий при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России», — заявили в пресс-службе.

У задержанного нашли переписку с украинским куратором. В диалоге планировали теракт. По факту случившегося возбудили уголовное дело по двум статьям — подготовка к теракту и незаконное хранение взрывчатки.

Ранее в Москве рядом с Измайловским кремлем нашли тайник со взрывчаткой для теракта. За день до этого задержали подозреваемого, который намеревался устроить взрыв в административном здании на Люблинской улице. После теракта задержанный собирался вступить в войска ВСУ.