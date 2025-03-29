Тайник со взрывчаткой для теракта в Москве нашли рядом с Измайловским кремлем

Самодельное взрывное устройство, при помощи которого хотели совершить теракт в Москве, прятали недалеко от Измайловского кремля. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Тайник агента украинских спецслужб находился у гаражей.

Подозреваемого накануне задержали сотрудники ФСБ. Выяснилось, что он хотел подорвать самодельное взрывное устройство в административном здании по Люблинской улице. По этому адресу расположены Центр госуслуг, управление по вопросам миграции, управа района и приемная депутата Госдумы.

После совершения преступления 53-летний мужчина хотел отправиться на Украину и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

Против задержанного завели уголовное дело. Силовики обнаружили у него СВУ массой пять килограммов на основе аммонала с таймером.