Завербованного ВСУ таджика-трансгендера задержали в Вологде

Shot: в Вологде задержали трансгендера с паспортом Израиля за подготовку теракта

Силовики задержали в Вологде трансгендера* с гражданством Израиля по подозрению в подготовке терактов на территории России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«36-летний представитель ЛГБТ-сообщества* вел переписку с представителями легиона „Свобода России“**, которые готовили его к исполнению серии терактов на территории РФ», — уточнил канал.

Завербованного ВСУ уроженца Таджикистана задержали дома. Выяснилось, что он живет в России и имеет израильское гражданство. По паспорту он записан как Андрей, но в Вологде представлялся Ольгой.

Во время обыска у него изъяли все электронные устройства. Ранее Андрей/Ольга создавал интернет-магазины под ключ и даже зарегистрировал сайт со своими услугами на украинском домене.

Ранее в Приморском крае мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за пособничество украинской террористической организации «Легион „Свобода России“»**.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

**Запрещенная в России террористическая организация.