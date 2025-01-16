Приморца отправили в тюрьму за пособничество украинским террористам

Жителя Приморского края осудили на семь лет за пособничество украинской террористической организации «Легион „Свобода России“»*. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы Тихоокеанского флотского военного суда.
Следствие установило, что преступник собирал и передавал украинцам сведения для планирования поджога военкомата Дальнегорска и Тернейского района Приморского края. Он выяснил, как охраняется объект и как можно скрыться с его территории после совершения злодеяния.
Приморца задержали в марте 2024 года. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
Ранее стало известно, что 40-летнему жителю Ярославской области украинские преступники пообещали полтора миллиона рублей за теракт на местном машиностроительном заводе. Россиянин согласился. Преступление предотвратили сотрудники ФСБ России.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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