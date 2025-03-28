Выживших при затоплении батискафа «Синдбад» туристов допрашивали 3 часа

Выживших при затоплении батискафа «Синдбад» в Хургаде допрашивали на протяжении трех часов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Журналисты опубликовали кадры с моментом затопления судна. Оно начало тонуть прямо во время посадки туристов, не все люди успели вылезти на палубу.

«Как видно на видео, лодка начала опускаться, когда люди еще не все зашли, в итоге она ушла под воду за доли секунды», — рассказал очевидец.

После случившегося выживших отправили в отдел полиции. Там людей допрашивали их три часа.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать ошибка команды батискафа, которая начала погружение раньше времени, поэтому вода попала в люки. Есть и другая версия, что «Синдбад» затонул из-за технических неполадок.

Ранее в Сети опубликовали полный список россиян, находившихся в батискафе. В больницы Хургады отправили 21 пострадавшего, среди них 14 россиян, трое граждан Индии, трое египтян и один человек, личность которого пока не раскрыли.