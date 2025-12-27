Затонувший автомобиль с телом ребенка достали из реки в Якутии

В Якутии спасатели извлекли из реки затонувший автомобиль. Внутри было найдено тело погибшего ребенка, сообщили в Telegram-канале Службы спасения Якутии .

«На данный момент совместными усилиями Службы спасения Якутии и МЧС России затонувшую сегодня машину вытащили на берег. Внутри найдено одно тело погибшего — ребенка», — сказали в пресс-службе.

Водолаз Службы спасения Якутии Станислав Соломахин рассказал о работе на месте происшествия.

«Влиял очень большой мороз. Перемерзали редуктора, замерзало все снаряжение, то есть только ты из воды вылез, у тебя сразу колом становится вся одежда. <…> Во-вторых, еще очень большое течение. Человек просто физически не может справиться с ним. <…> Самый главный враг — это мороз и течение», — сказал он.

В Якутске автомобиль со взрослыми и детьми провалился под лед реки Лена. Восемь человек оказались в ледяной воде. Водитель выехал на лед в необорудованном для этого месте.

Пять пассажиров смогли самостоятельно выбраться на поверхность. По предварительным данным, трое человек, включая ребенка, оставались в салоне затонувшей Toyota Estima.

Ранее рыбаки провалились на машине под лед в Приморье. Двое мужчин погибли. Один из мужчин сумел выбраться и обратился за помощью.