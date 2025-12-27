В Якутске автомобиль со взрослыми и детьми провалился под лед реки Лена
МЧС: в Якутске автомобиль с восемью людьми провалился под лед реки Лена
Восемь человек оказались в ледяной воде после того, как их автомобиль провалился под лед реки Лена в Якутске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Пять пассажиров смогли самостоятельно выбраться на поверхность. По предварительным данным, трое человек, включая ребенка, остались в салоне ушедшей под воду Toyota Estima.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекли 20 специалистов и семь единиц техники. На место происшествия выехала группа психологической поддержки МЧС России.
Среди спасателей работают водолазы. В ведомстве отметили, что водитель выехал на лед в необорудованном для этого месте.
Ранее в Приморье автомобиль с тремя рыбаками провалился под лед на озере Ханка. Двое мужчин погибли.