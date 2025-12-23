Рыбаки провалились на машине под лед и утонули в Приморье

Автомобиль с тремя рыбаками провалился под лед на озере Ханка в Приморье. Двое мужчин погибли, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю. Возбуждено уголовное дело.

Накануне, 22 декабря, три рыбака ехали на машине по льду озера Ханка. Лед не выдержал веса автомобиля, и машина ушла под воду. Люди начали тонуть. Один из мужчин сумел выбраться и обратился за помощью. Тела двух других рыбаков нашли и достали из воды позже.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося», — сказала помощник руководителя СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Ранее в Хабаровском крае 13-летний подросток и его старший знакомый ушли на рыбалку и не вернулись. Позднее тело школьника нашли у причала, мужчину по-прежнему ищут. Следователи возбудили уголовное дело.