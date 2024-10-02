«Заткнись и успокойся». Неизвестный на машине чуть не похитил школьницу в Мытищах

Источник 360.ru: неизвестный на машине чуть не похитил школьницу из Мытищ

Школьница из Мытищ спаслась от похитителя, на ходу выпрыгнув из его автомобиля, сообщил источник 360.ru. Водитель скрылся с места, а девочка получила травмы — сейчас она дома и передвигается на костылях.

Девочка отправилась в магазин, а на обратном пути незнакомец на машине предложил ее подвезти. Школьница отказывалась, однако мужчина настоял, и в итоге они поехали в сторону дома, рассказал источник 360.ru.

«Она сказала, где ее высадить. Вроде как он это принял, минуту, наверное, они ехали, она попросила высадить здесь. Чуть раньше условленного места он отказался ее высадить и сказал, что она поедет с ним дальше. Она испугалась и несколько раз попросила [остановиться], он отказался. И дальше она нашла способ покинуть автомобиль», — отметил он.

Девочка приоткрыла дверь, однако водитель не остановился и даже не сбросил скорость. По словам источника, мужчина удерживал школьницу за руку — на ней остались синяки и кровоподтеки.

«Он говорил „заткнись и успокойся“ <…> Дальше она выпрыгнула, вывалилась из машины. Он не остановился, дальше поехал», — добавил источник 360.ru.

Девочка позвонила отцу, он приехал на место и отвез ее в больницу. Врачи диагностировали травмы головы, руки и ног.

Десять лет назад в Москве похитили ребенка — это сделал отец мальчика после развода с супругой. Похитителя нашли в конце сентября в Пулкове.