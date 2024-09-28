В Пулкове задержали похитителя ребенка, которого искали 10 лет

Оперативники уголовного розыска задержали в аэропорту Пулково мужчину, который около 10 лет назад похитил у бывшей жены общего ребенка и скрывался с ним. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Мальчика похитили в Москве в июле 2014-го, когда ему было четыре года. По решению суда после развода родителей ребенок должен был оставаться с матерью, а отцу — Олегу Рябых — назначили определенное время для общения с сыном. Мужчина украл мальчика, когда тот гулял с бабушкой. По данному факту возбудили уголовное дело о похищении человека.

Рябых задержали в Санкт-Петербурге 27 сентября, но по делу о насилии в отношении судебного пристава в 2016 году. Вероятно, тогда мужчина скрывался с похищенным сыном, а приставы пытались вернуть ребенка.

Ранее в Москве неизвестный пытался похитить ребенка прямо с территории одной из школ. Однако взрослые, знавшие родителей мальчика, смогли помешать злоумышленнику.