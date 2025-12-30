Застрявший в Турции самолет со 150 россиянами вылетел в Екатеринбург

«Самолет-призрак» с 150 россиянами вылетел из стамбульского аэропорта в Екатеринбург. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Как рассказал журналистам один из пассажиров, самолет «Уральских авиалиний» с номером U6-774 должен был отправиться в путь вчера в 20:15 из Стамбула в Екатеринбург. Однако рейс отложили, а когда люди спросили почему, то им заявили, что такого рейса якобы не существует.

Позже эту информацию не подтвердили. В пресс-службе перевозчика сообщили, что рейс задержали из-за непогоды. Авиакомпания предоставила людям все положенные услуги.

Потом Shot обновил информацию. «Самолет „Уральских авиалиний“ вылетел в Екатеринбург», — заявили журналисты.

Ранее ЧП случилось с другим самолетом «Уральских авиалиний». Судно вернулось в Москву из-за отказа двигателя. Посадка прошла благополучно благодаря грамотным действиям экипажа.