Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Москву из-за отказа двигателя

Вылетевший из Сочи в Москву самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Самолет Airbus A321, выполнявший рейс U6-378 по маршруту Сочи — Москва (Домодедово), по технической причине вернулся в аэропорт вылета.

Предварительной причиной ЧП стал отказ один из двигателей. На борту находились 219 человек, их разместили в гостиницах и обеспечили горячим питанием.

«Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажа посадку выполнили благополучно», — заявили в «Уральских авиалиниях».

В компании добавили, что в Сочи отправили резервный борт, вылет в Сочи планировался в 6.45 мск.

Ранее летевший из Лондона в Пекин самолет Air China экстренно сел в Нижневартовске. Экипаж Boeing зафиксировали неисправность одного из двигателей и запросил срочное снижение.