«Уральские авиалинии» ответили на сообщения о «самолете-призраке» со 150 россиянами

Информация о якобы несуществующем рейсе «Уральских авиалиний» в Екатеринбург из Стамбула не соответствует действительности, самолет задержали из-за непогоды. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Рейс задержался из-за непогоды в Сочи, вылет планируется через 30 минут. Авиакомпания предоставила пассажирам положенные услуги. Информация, что рейс не существует, не соответствует действительности», — заявили представители перевозчика.

Telegram-канал Shot во вторник сообщил, что с вечера понедельника в Стамбуле якобы застрял «самолет-призрак» со 150 россиянами. По информации источника, полет переносили трижды, а пассажирам заявляли, что рейса не существует.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321 вернулся в Москву из-за отказа двигателя. Посадка прошла благополучно благодаря слаженным действиям экипажа.