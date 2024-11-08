Застрявший в Японии лайнер с сотнями россиян отправился в Китай после ремонта

Сломавшийся круизный лайнер Spectrum of the Seas, на котором застряли сотни россиян, смог отправиться в путь после ремонта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По последним данным, судно вышло из порта Иокогамы и вскоре должно прибыть в Китай. На лайнере находятся более 600 туристов из России.

Многие путешественники жаловались, что из-за поломки Spectrum of the Seas они не смогут вернуться домой из-за сгоревших по срокам билетам на самолет, а стоимость их составляет 100 тысяч рублей. При этом дополнительные средства на обратную дорогу есть не у всех.

Пока лайнер был сломан, весь алкоголь на борту сделали бесплатным. Так, по мнению отдыхающих, их, вероятно, попытались задобрить и развлечь.