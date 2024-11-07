Shot: на застрявшем в Японии круизном лайнере сделали бесплатным весь алкоголь

На застрявшем в японском порту Иокогама круизном лайнере с россиянами сделали бесплатным весь алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Теперь четверо суток до Шанхая, кажется, выглядят уже не так страшно», — написали авторы публикации.

Ранее один из пассажиров застрявшего судна рассказал 360.ru, что им бесплатно раздали интернет и выдали скидки на безлимитный алкоголь.

«Видимо, представители компании знают, что при мятеже русские сначала захватывают почту и телеграф», — пошутил он.

Круизный лайнер Spectrum of the Seas сломался в порту Иокогама. Теперь около 500 российских туристов рискуют не успеть на авиарейс из Шанхая 9 ноября и опасаются, что их билеты, на которые они потратили немалые деньги, сгорят.