«Русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Сотни россиян застряли в Японии

Круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого находятся около 500-600 россиян, сломался в японском порту Иокогама. Из-за этого пассажиры рискуют опоздать в Шанхай на авиарейс домой и боятся, что их дорогие билеты сгорят. Подробности некоторые из застрявших в Японии рассказали 360.ru.

«Видимо, представители компании знают, что при мятеже русские сначала захватывают почту и телеграф. Поэтому нам раздали бесплатный интернет, который стоил тут 300 долларов. Градус немного спал. А что дальше захватывают русские, начиная русский бунт, бессмысленный и беспощадный? Конечно же, алкогольные магазины! Выдали нам скидку на безлимитный алкоголь», — рассказал один из пассажиров.

При этом участников круиза не выпускают с судна. Они написали коллективное письмо в посольство России в Японии, прося, чтобы им разрешили до 10:00 8 ноября (04:00 по московскому времени) добраться до аэропорта Токио и купить билеты на самолет в Шанхай.

Консульский отдел ответил, что людям необходимо обратиться к представителю судовладельца — компании Royal Caribbean, — который уже направит запрос в иммиграционные службы страны.

В феврале круизному лайнеру отказали в заходе на Маврикий из-за подозрений в холере.