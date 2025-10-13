Застрявших в горах в Сочи туристов эвакуировали

Туристов, застрявших в горах Сочи, спасли с помощью вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Туристскую группу доставили на базу ЮРПСО МЧС России в поселке Навагинка. Состояние путешественников удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются», — отметили спасатели.

Группа из восьми туристов, включая двух детей, отправилась в поход по маршруту горнолыжный комплекс «Газпром» — поляна Пихтовая — лагерь Холодный — метеостанция «Джуга». Но из-за сильных дождей река Уруштен резко поднялась, и они оказались отрезанными от маршрута.

Туристам пришлось соорудить себе убежище из досок. Как сообщал Telegram-канал Shot, у двоих из восьми участников группы могло быть переохлаждение.

