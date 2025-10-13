Группа туристов с детьми застряла в горах Сочи из-за подъема реки

В Сочи спасатели на вертолете отправились на поиски пропавшей туристической группы из восьми человек. Путешественники оказались отрезанными от маршрута из-за подъема реки, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Зарегистрированная туристская группа из восьми человек, в том числе дети 10 и 13 лет, переходила через реку Уруштен. В этот момент начался сильный подъем воды из-за дождей. Река резко поднялась, отрезав группу от маршрута», — отметили в министерстве.

С 7 по 12 октября туристы были в пути по маршруту в горно-туристическом центре «Газпром», сообщил ТАСС. Этот маршрут проходил через «Поляну пихтовую», «Лагерь холодный» и метеостанцию «Джуга».

Как уточнил Telegram-канал Shot, группа переправляла через реку Уруштен спальники и другое снаряжение на лошадях, но из-за поднявшейся воды в реке переправлять людей стало опасно. Они устроили лагерь и вызвали спасателей. Сейчас туристы отрезаны от маршрута и ночуют в самодельном убежище из досок. У двоих из восьми участников группы переохлаждение.

