Часть застрявших на Эвересте туристов смогла спуститься с горы

С восточного склона Эвереста успешно спустилась группа из 350 туристов, застрявших на горе из-за сильного снегопада. Об этом в социальной сети WeChat сообщил медиацентр округа Шигадзе Тибетского автономного района КНР.

«В пункт сбора в деревне Цюйдан благополучно прибыли 350 пострадавших от снегопада пеших туристов. Все они находятся в хорошем физическом состоянии», — отметили в пресс-службе.

Установили связь с еще более чем 200 туристами, под руководством спасателей они прибудут к месту сбора.

Ранее стало известно, что в ловушке на восточном склоне Эвереста после метели оказались около тысячи человек. К месту происшествия направились профессиональные гиды и местные спасательные команды, однако спасательную операцию осложняет глубокий снег.

Ранее двое альпинистов при подъеме на гору Фишт в Адыгее сорвались со скалы. Один погиб, второй получил травмы.