Застрявшие на лайнере в Катаре россияне ждут помощи. Выселение намечено на 7 марта

Россияне с круизного лайнера Celestyal Journey, который не может вернуться в Дубай из-за ситуации на Ближнем Востоке, будут жить в своих каютах по крайней мере до 7 марта. Об этом 360.ru рассказала туристка Надежда из Челябинска.

Надежда рассказала, что она с сыном отправилась восьмидневный круиз 23 февраля из порта Дубай. Путешествие, купленное по акции «черной пятницы», должно было завершиться 2 марта, но 28 февраля, когда лайнер зашел в Доху, обратная дорога оказалась отрезана.

У всех у нас куплены билеты из аэропортов в Дубай. Но по последним событиям, по последней информации, мы остаемся в Катаре, в Дохе, до момента открытия неба. Когда небо откроют, я так понимаю, что тоже только когда его откроют, потому что каждый день откладывают. Раньше откладывали на сутки, сегодня отложили сразу на двое суток. Надежда Лесникова

Туристы оказались в информационном вакууме и надеялись только на помощь дипломатов. По словам женщины, их проблема оставалась незамеченной, пока за дело не взялась сама круизная компания. Именно организаторы тура сообщили в посольство, что на борту находятся почти 200 граждан России.

Фото: 360.ru

Ситуация осложняется тем, что лайнер является временным убежищем лишь до 7 марта. После этой даты, по словам туристки, их выселят, и сейчас решается вопрос о размещении россиян в гостиницах при содействии посольства.

Завтра консул обещал в первой половине дня прибыть на борт. Ну и, видимо, как будут развиваться дальше события, что нам скажут, в чем нас заверят, что нам пообещают, мы узнаем только завтра. Конечно, на лайнере нам здесь спокойно. Мы здесь сыты, мы здесь в тепле, мы все живем в своих каютах. Надежда Лесникова

Несмотря на неопределенность, паники на судне нет: есть вода, питание и даже развлечения для детей. Надежда надеется, что посольство организует борт до любого города России, чтобы наконец оказаться дома. Ранее Надежда сообщила, что сотрудники диппредставительств других стран уже провели встречи со своими гражданами на борту.