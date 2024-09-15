Запуганный аферистами дедушка из Миасса перевел им 10 млн рублей

В Миассе жертвой мошенников стал 72-летний мужчина, которого заставили передать им все накопления. Пенсионер лишился 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД по Челябинской области.

Пострадавший обратился за помощью в полицию. Мужчина рассказал, что ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности.

По телефону пенсионеру сообщили, что в бухгалтерии предприятия, где он подрабатывал, произошла утечка личных данных сотрудников. Поэтому со счета мужчины якобы предотвратили попытку перевода крупной суммы денег.

Мошенник утверждал, что получатель денежных средств связан с террористами, поэтому потерпевшего теперь подозревают в пособничестве. Для спасения накоплений злоумышленники убедили мужчину отправить все деньги на указанный счет. Он выполнил требования и перевел им 10 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге мошенникам понадобился месяц на «обработку» 84-летней пенсионерки, чтобы забрать все ее сбережения в размере 9,2 миллиона рублей. Пожилая женщина передала им деньги через курьера.