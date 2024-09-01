Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам более девяти миллионов рублей

Месяц понадобился телефонным мошенникам, чтобы «обработать» 84-летнюю пенсионерку из Санкт-Петербурга и забрать все ее накопления в размере 9,2 миллиона рублей. Как сообщила пресс-служба городского главка МВД, пожилая женщина сама вынесла деньги из дома и передала их курьерам, которые ждали на улице.

В ведомстве уточнили, что в своем заявлении в полиции пенсионерка рассказала, что весь август ей звонил неизвестный и просил о помощи в поимке мошенников. После месяца неоднократных разговоров женщина поверила собеседнику и вынесла деньги, которые отдала курьерам.

По заявлению пенсионерки полиция завела уголовное дело о мошенничестве. Сейчас обманувших пожилую петербурженку разыскивают криминалисты.

В минувшую субботу, 31 августа, стало известно, что преподаватели из МГУ и РУДН в течение четырех месяцев передали мошенникам все свои сбережения, деньги от продажи квартиры, а также взятые в банках ссуды. Всего от сотрудников московских вузов злоумышленники получили 35 миллионов рублей.