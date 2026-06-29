Запугали экстремизмом. Москвич потерял больше миллиона на хитрой схеме

Полиция задержала в Москве молодого курьера, который помог телефонным аферистам выманить у местного жителя крупную сумму. Мошенники запугали жертву вымышленным уголовным преследованием, сообщила в пресс-служба столичного главка МВД России на официальном сайте .

Преступники обрабатывали жертву несколько дней. Одна из легенд сработала — мужчине рассказали, что на него завели уголовное дело. Следственные органы якобы заинтересовались им после того, как со счета потерпевшего перевели деньги в экстремистскую организацию.

Испуганный москвич поддался давлению. В банке он оформил кредит, сразу снял наличные и передал их курьеру. Этого злоумышленникам показалось мало: они снова позвонили парню и вынудили отдать его еще полмиллиона личных денег.

Средства забрал курьер. Задержали его уже после того, как он перевел деньги в разные криптовалюты и сразу отправил цифровые активы своим организаторам.

Власти возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают всех участников мошеннической схемы.

В июне 2026 года выяснилось, что злоумышленники придумали и другую систему обмана россиян с обратным звонком.