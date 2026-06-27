Мошенники придумали схему обмана россиян с обратным звонком

Аферисты стали предлагать россиянам якобы подключить уведомления об атаках БПЛА, а затем рассылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета государственных сервисов. Об этом РИА «Новости» рассказали в компании по кибербезопасности F6.

«Ссылки на фейковые сайты могут распространять через сеть Telegram-каналов, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах», — предупредили эксперты.

На сайтах просят подключить уведомления — для этого нужно ввести шестизначный код. После регистрации пользователь получает сообщение о взломе личного кабинета одного из госсервисов, там же указан номер «выделенной линии поддержки».

Если позвонить по номеру, жертве под видом службы поддержки ответит оператор мошеннического кол-центра, который обвиняет абонента в финансировании террористов или ВСУ, а затем требует задекларировать или спасти деньги.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о мерах против кибермошенничества, включающий новые функции «Госуслуг».