Ограничения на полеты ввели в аэропортах Сочи и Калуги

Прием и выпуск самолетов временно приостановили в аэропортах Сочи и Калуги. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Он обратил внимание, что меры ввели для обеспечения безопасности полетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации.

Ранее временно приостанавливали работу аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи. Ограничения вводились на фоне крупной атаки беспилотников ВСУ в Ростовской области. В Новороссийске и Геленджике активировали системы оповещения населения. В городах объявили беспилотную опасность.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко 26 ноября подтвердил, что из-за беспилотников пострадали несколько домов. В центральном районе остекление повредилось в 10 многоэтажках, а в восточном — в восьми частных домах.