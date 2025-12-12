Запрет на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Пресс-секретарь ФАВТ отметил, что запрет вводили для обеспечения безопасности пассажиров.

Накануне в московских аэропортах тоже вводили ограничения на полеты самолетов. Такие меры были связаны с атакой БПЛА. Сегодня силы противовоздушной обороны снова уничтожили беспилотники на подлете к столице.

Также атака БПЛА случилась в Твери. В результате ЧП пострадали шестеро взрослых и один ребенок. Прокуратура после случившегося организовала работу горячей линии. Обломки дрона упали в многоэтажку. Минимум четыре квартиры получили повреждения. Также фрагменты фасада упали на припаркованные рядом машины.