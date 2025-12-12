Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще три беспилотника на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

До этого он сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве в 02:54.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что над Ярославлем прогремели около семи взрывов. Местные жители заявили о дыме в одном из районов. Также в небе раздался звук моторов. Над некоторыми районами появлялись вспышки. По предварительным данным, сработала система ПВО.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил режим беспилотной опасности. Информации о пострадавших и повреждениях пока не поступало. ВСУ уже второй день пытаются атаковать регион.